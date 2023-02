Águas do Rio apresenta melhorias em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 24/02/2023 19:59

Duque de Caxias - A Águas do Rio apresentou para membros de órgãos públicos de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, as melhorias e os avanços realizados no abastecimento de água, na coleta e tratamento de esgoto da cidade. Durante o encontro, que aconteceu na prefeitura de Caxias, a concessionária também destacou o balanço de ações operacionais feitas até o momento, além de detalhar o mapeamento para ampliação do saneamento básico no município com base no Plano Diretor de Esgoto (PDE).



"Universalizar o saneamento é um grande desafio assumido pela Águas do Rio. A parceria com o poder público é fundamental para que possamos avançar, levando mais qualidade de vida e dignidade para os caxienses", enfatizou Luiz Fabbriani, diretor-superintendente da Águas do Rio com atuação na Baixada Fluminense.



A concessionária deu destaque às outras ações que são realizadas para fomentar a geração de empregos, garantir a segurança financeira e movimentar a economia do município. Atualmente, dentro de seu quadro de funcionários, a companhia possui 370 caxienses contratados à serviço da Águas do Rio.



Além disso, a empresa também apontou, de maneira preliminar, os locais que poderão ser construídas as novas Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs) e as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), estruturas que irão auxiliar no desafio de universalizar o serviço no município, além de abordar o que será feito de melhoria para as ETE’s já existentes.



A participação de representantes públicos foi importante para alinhar os próximos passos de atuação da concessionária. O encontro foi marcado pela presença de membros do poder municipal, estadual e federal.



O deputado estadual Rosenverg Reis, que esteve na reunião, falou dos benefícios para todos.

“Foi muito importante esse encontro com a Águas do Rio, uma oportunidade de discutirmos sobre o plano de investimentos e melhorar o fornecimento de água no município de Caxias. Além disso, conseguimos abordar a importância do tratamento de esgoto e das áreas que mais necessitam de suporte para que possamos dar o apoio necessário à empresa”, finalizou o deputado.



Importância do Plano Diretor de Esgoto para 2023







O PDE está sendo elaborado pela Águas do Rio e será apresentado à agência reguladora até maio de 2023. Ele é o principal instrumento da política urbana, que norteia a criação do sistema de esgoto na cidade e tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população. Todas as ações, estratégias e investimentos para alcançar as metas estabelecidas em busca da melhora do sistema de abastecimento e esgotamento da região serão detalhados no estudo.







Ampliação e recuperação dos sistemas existentes







Em pouco mais de um ano de atuação, os serviços prestados pela Águas do Rio já são notados em todo o município de Caxias. A empresa já implantou mais de 32 mil quilômetros de novas redes de água e realizou a instalação de oito sistemas de bombeamentos que geraram melhorias na distribuição e eficiência operacional, beneficiando mais de 455 mil pessoas em toda a cidade.