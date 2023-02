Ponte em Xerém será inaugurada em breve - Divulgação

Ponte em Xerém será inaugurada em breveDivulgação

Publicado 24/02/2023 19:46

Duque de Caxias - Mais um projeto da Prefeitura de Duque de Caxias, realizado com recursos próprios, será entregue, em breve, no quarto distrito. Desta vez, os beneficiados serão os moradores do distrito de Xerém, com a inauguração da ponte sobre o Rio João Pinto. A travessia vai ligar a Praça de Xerém, pela Rua Carlos Mateus com Travessa Venância. Na obra, estão sendo investidos R$ 2,5 milhões.

A ponte, construída com estrutura metálica e piso de concreto armado, vai facilitar a circulação de veículos, ciclistas e pedestres residentes na região. O distrito de Xerém, nos últimos anos, vem recebendo importantes obras de infraestrutura e lazer, realizadas com recursos próprios e em parceria com o governo estadual.

Entre as localidades beneficiadas com melhorias estão Mantiquira, Pedreira, Santo Antônio, Pocilga, Carreteiro e Barreiro.