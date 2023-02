Águas do Rio realiza atendimento de porta em porta em Duque de Caxias - Divulgação

Águas do Rio realiza atendimento de porta em porta em Duque de Caxias

Publicado 23/02/2023 19:22

Duque de Caxias - Mais de 13 mil residências de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, estão recebendo visitas dos agentes da Águas do Rio. A equipe está passando de porta em porta nos bairros Bar dos Cavaleiros, Parque Duque e Jardim Gramacho, oferecendo os serviços comerciais, como inclusão na tarifa social, troca de titularidade, ligação nova, atualização cadastral, entre outros.



Claudio José da Silva mora na Rua Osvaldo Aranha, no Bar dos Cavaleiros, e já aproveitou a ação.

“O pessoal da Águas do Rio está fazendo um projeto legal aqui. Na minha rua, a empresa já realizou alguns serviços de atualização cadastral de porta em porta e foi ótimo. Um agente uniformizado veio me abordar, coletou os dados mais recentes como telefone, o endereço, um documento de identificação e aqui mesmo já atualizou as informações no sistema. Foi rápido e deu tudo certo", destacou o morador.



Com a ação, que acontece entre os meses de fevereiro e março, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, a concessionária poderá realizar atendimento mais ágil e assertivo, além de identificar o perfil de consumo de cada região para planejamento de ações e melhorias operacionais. Os moradores que possuem seus dados atualizados junto à empresa têm a oportunidade de solicitar outros serviços no dia a dia, como solicitação de carro pipa, registro de ocorrências sobre falta d’água e vazamentos, orientações e cadastro na tarifa social, entre outros.



De acordo com Leonardo Dias, supervisor comercial da Águas do Rio, as equipes estão preparadas para visitar mais de 300 casas por dia.

“O processo de atualização de dados de clientes já vem sendo feito há algum tempo em outras cidades da Baixada Fluminense. E, para atender mais moradores de Duque de Caxias, nós estendemos os serviços para esses bairros, sempre pensando no conforto, comodidade e bem-estar da população”, ressaltou.