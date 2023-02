Prefeitura de Caxias e Águas do Rio fecham parceria para ampliação do abastecimento de água - Divulgação

Publicado 23/02/2023 17:54

Duque de Caxias - A empresa Águas do Rio, responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto sanitário da cidade, reuniu representantes com a Prefeitura de Duque de Caxias a fim de discutir o plano de investimentos de ampliação e a solução do fornecimento de água no município. Foram apresentados cronogramas de avanço das obras na Vila Urussaí, onde estão sendo implantados mais de 34 quilômetros de rede de abastecimento. Em Xerém serão mais de 75 quilômetros de rede. Essas obras vêm beneficiando milhares de moradores e serão estendidas para outros bairros do município.

“Nos já tínhamos duas unidades de tratamento de esgoto e uma terceira está em andamento. Serão feitas quatro grandes estações, que irão oferecer abastecimento de qualidade a mais de 46 mil moradores em Caxias", declarou o prefeito Wilson Reis.

A reunião contou com a presença do prefeito Wilson Reis, do deputado estadual Rosenverg Reis, do deputado federal Gutemberg Reis, da Direção Regional da Águas do Rio, dos secretários municipais Carlos Melo (Fazenda), Valber Januário (Obras), Leandro Guimarães (Urbanismo), e João Brecha (Governo), do subsecretário de Estado João Carlos Grilo, entre outros.