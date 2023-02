Escolas de Caxias entram no ritmo da folia carnavalesca - Divulgação

Publicado 17/02/2023 17:51

Duque de Caxias - As escolas da Rede Municipal de Ensino de Duque de Caxias já estão em ritmo de folia e descontração. Diante das programações animadas nas unidades educacionais, o sorriso e a alegria das crianças contagiaram a todos. As docentes utilizaram a metodologia pedagógica que ensina brincando e torna o conhecimento significativo e de qualidade.



Nesta quinta-feira (17), a Escola Municipal Hermínia Caldas da Silva realizou o bailinho de carnaval das crianças. A diretora Maria Isabel Santos de Jesus reforçou que é necessário conhecer o Carnaval como parte da cultura brasileira.

“Este evento melhora a convivência dos nossos educandos, através de atividades lúdicas. Destaco também que, por meio das marchinhas carnavalescas , trabalhamos textos, palavras e histórias. Nossa comunidade é alegre, gosta de festas e brincadeiras de rua”, declarou a gestora.



Na quarta-feira (16), foi a vez da Creche e Pré-Escola Municipal Benízio José da Silva, localizada no bairro Centenário.

“Foi um dia de folia. Nós registramos já há um tempo o bailinho na escola e também convidamos a comunidade, a fim de festejar a alegria, o respeito , o amor e a paz”, disse a gestora da Unidade Educacional, profª Marbela Maria Nepomuceno.



Nepomuceno afirmou que o carnaval é uma manifestação cultural.

“Realizamos um evento descontraído, onde as famílias se disponibilizam a caracterizar as crianças. Elas vêm com uma energia contagiante. Esta ação faz parte do nosso projeto pedagógico “Brasil- Benízio na folia” e juntos cantamos as marchinhas carnavalescas e explicamos os tipos e características das fantasias” , finalizou a diretora.