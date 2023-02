Hospital de Saracuruna ganha novos leitos de CTI e pediatria - Divulgação

Hospital de Saracuruna ganha novos leitos de CTI e pediatriaDivulgação

Publicado 17/02/2023 09:27

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, recebeu o governador Cláudio Castro, no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) para a inauguração da nova enfermaria pediátrica da unidade (48 leitos), o novo CTI 1, que passou de 12 para 17 leitos, além da entrega de 10 novas ambulâncias, doadas através da SES - Secretaria de Estado de Saúde.

Hospital de Saracuruna ganha novos leitos de CTI e pediatria Divulgação



“Agradeço ao governador Cláudio Castro e demais autoridades pela parceria e pelas melhorias que estamos implantando na saúde do município. O Hospital Adão Pereira Nunes passa hoje pela maior reforma, desde a sua inauguração, ampliando leitos de CTI, enfermarias e oferecendo novos serviços para toda a população”, destacou o prefeito Wilson Reis.



A cerimônia contou também com a presença do vice-governador, Thiago Pampolha, do ex-prefeito do município e atual secretário de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis, do secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho, entre outras lideranças e autoridades municipais e estaduais. “Agradeço aoe demais autoridades pela parceria e pelas melhorias que estamos implantando na saúde do município. O Hospital Adão Pereira Nunes passa hoje pela maior reforma, desde a sua inauguração, ampliando leitos de CTI, enfermarias e oferecendo novos serviços para toda a população”, destacou oA cerimônia contou também com a presença do vice-governador, Thiago Pampolha, do ex-prefeito do município e atual secretário de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis, do secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho, entre outras lideranças e autoridades municipais e estaduais.

Hospital de Saracuruna ganha novos leitos de CTI e pediatria Divulgação



O governador Cláudio Castro fez questão de parabenizar a todos os envolvidos pelo grande trabalho que está sendo realizado no HMAPN. O governador Cláudio Castro fez questão de parabenizar a todos os envolvidos pelo grande trabalho que está sendo realizado no HMAPN.

“Ao assumirmos este novo governo, falamos que nada mudaria nas parcerias que construímos com as Prefeituras. Hoje, estamos aqui, unidos e reafirmando esse compromisso. Esse hospital está localizado no município de Duque de Caxias, mas ele é da Baixada Fluminense e de todo o Estado. O hospital está lindo e leva dignidade para a população”, declarou o governador.



Desde que assumiu o HMAPN, em janeiro de 2022, a Prefeitura de Duque de Caxias, em parceria com o Governo do Estado, deu início a uma grande reforma na unidade. Atualmente, a população pode contar com um novo centro de imagens, aparelhos de alta tecnologia, clínica cirúrgica com 24 leitos de ortopedia e 41 leitos de enfermaria, clínica médica com 44 leitos, um novo centro cirúrgico, Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e ambulatório. A maternidade, que é referência em partos de alto risco, ganhou um novo alojamento conjunto, com 11 enfermarias e 41 leitos. Além da reforma do centro obstétrico, passou a oferecer também enfermaria canguru, sala de alta, sala exclusiva para exames obstétricos e outra para exames neonatal.

Hospital de Saracuruna ganha novos leitos de CTI e pediatria Divulgação



“A ampliação de setores importantes, como os 48 leitos da enfermaria pediátrica, os 17 leitos de CTI prontos pra uso, além das novas ambulâncias, vão ajudar no socorro rápido e seguro dos nossos pacientes. Quando assumimos o hospital, há um ano, o atendimento de porta aberta chegava a oito mil por mês. Hoje, depois de um ano, esse número chega a 12 mil. São mais quatro mil pessoas com acesso à saúde no município”, declarou o diretor médico do HMAPN, Dr. Thiago Resende.



Os serviços de reforma vão contemplar também outros espaços do hospital, incluindo a nova fachada, que será entregue em breve. “A ampliação de setores importantes, como os 48 leitos da enfermaria pediátrica, os 17 leitos de CTI prontos pra uso, além das novas ambulâncias, vão ajudar no socorro rápido e seguro dos nossos pacientes. Quando assumimos o hospital, há um ano, o atendimento de porta aberta chegava a oito mil por mês. Hoje, depois de um ano, esse número chega a 12 mil. São mais quatro mil pessoas com acesso à saúde no município”, declarou o diretor médico do HMAPN, Dr. Thiago Resende.Os serviços de reforma vão contemplar também outros espaços do hospital, incluindo a nova fachada, que será entregue em breve.

“A palavra que define a nossa Secretaria de Saúde é gratidão pela confiança e parceria com o Governo do Estado, que tem investido na saúde para que as realizações aconteçam. Duque de Caxias está prestando contas desse investimento com trabalho e serviço”, disse Dr. Daniel Puertas.