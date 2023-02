Doutores da Alegria no Hospital de Saracuruna - Gabriel Mendes/Divulgação

Doutores da Alegria no Hospital de SaracurunaGabriel Mendes/Divulgação

Publicado 17/02/2023 09:20

Duque de Caxias - Levando a alegria aos hospitais públicos, o grupo de palhaços e animadores Doutores da alegria, através do Projeto Plateias Hospitalares, retornou ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, nesta quarta-feira (15), para a primeira apresentação do ano.

O grupo, que mescla o mundo do circo com a espontaneidade das temáticas do ano, trouxe para o HMAPN o repertório musical carnavalesco da Orquestra Circônica, composto por músicas de circo e desenhos animados, além de temas clássicos do jazz e de artistas consagrados.