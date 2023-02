Caxias retira entulhos do bairro Jardim Gramacho - Divulgação

Publicado 15/02/2023 20:56

Duque de Caxias - A Secretaria de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias, através da Superintendência de Limpeza Urbana, promoveu um mutirão de limpeza no bairro Jardim Gramacho, primeiro distrito. Foram retiradas toneladas de lixo e detrito despejados irregularmente em ruas da localidade. Quem cometer esse tipo de infração pode ser multado em até R$ 5 mil e ter o veículo apreendido.

Apesar dos apelos feitos aos moradores da região, para denunciar o despejo irregular de lixo e entulho na comunidade, o local ainda recebe despejos ilegais. Motoristas com caminhões basculantes carregados de entulho costumam despejar suas cargas nas ruas do bairro durante a madrugada, o que dificulta a identificação dos infratores.

A SLU realiza adomiciliar nas vias principais do bairro Jardim Gramacho diariamente. Do lado direito do bairro, a coleta é feita às segundas, quartas e sextas-feiras. Do lado esquerdo, às terças, quintas-feiras e sábados. O órgão mantém à disposição da população os telefones 2674-9090 e 2674-9017 para denúncias, solicitação de coleta de lixo e retirada de entulho. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.