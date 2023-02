Viaduto Paulo Lins, no Centro de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 14/02/2023 19:07

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias está realizando melhorias no Viaduto Paulo Lins, que liga o bairro Jardim 25 de Agosto ao Centro da cidade, além da RJ – 101 – Avenida Governador Leonel de Moura Brizola (antiga Presidente Kennedy). Entre as iniciativas, o viaduto sobre a linha férrea ganhou guarda corpo horizontal, piso da calçada e nova separação de pista, facilitando a circulação de veículos e pedestres, com mais visibilidade, segurança e acessibilidade.

O guarda-corpo de concreto também será recuperado, juntamente com a calçada da Câmara Municipal, que ganhará novo piso. As duas pistas receberão recapeamento asfáltico. O local também conta com iluminação de led, que é mais econômica e garante maior segurança aos transeuntes.