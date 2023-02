Limpeza de rios em canais em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 13/02/2023 16:34

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias e o governo do estado continuam trabalhando na limpeza e desassoreamento dos rios e canais do município. O trabalho vem sendo executado pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil e pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, através do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), dentro do programa de combate as enchentes. Estão sendo desobstruídos rios, canais e os canais auxiliares dos quatro distritos.



O trabalho, realizado durante todo o ano, faz parte do programa iniciado pela prefeitura em 2017, que já limpou mais de 300 quilômetros de cursos d’água e retirou milhares de toneladas de lixo e sedimentos acumulados nos leitos por causa da erosão das margens.

A prefeitura e o estado estão trabalhando, no momento, na limpeza do Canal Calombé, no segundo distrito, que será canalizado no trecho de 4,5 km, projeto orçado em R$ 70 milhões, incluindo obras de drenagem e pavimentação de vias da região. O serviço está sendo executado esta semana nos canais Auxiliar (Jardim Gramacho), Vala Sete (Saracuruna), da Avenida Gomes Freire(Gramacho), Gaspar Ventura (Pantanal) e Rio Figueira (Figueira).



Pela parceria estado/município, serão canalizados também os canais Canaã (Vila Canaã), Vasquinho (Jardim Rosário), Gaspar Ventura (Pantanal), das Velhas (Parque Paulista) e Roncador (Nova Campinas). As obras vão aumentar a vazão das águas nos dias de chuva forte, além de reduzir transbordamentos que provocam alagamentos em algumas regiões.



A prefeitura lamenta que, apesar do trabalho de conscientização da população, em algumas localidades, os moradores continuam jogando lixo nas ruas fora dos dias de coleta e na beira dos córregos. A SMODC, que também é responsável pelo recolhimento do lixo, lembra que o serviço é executado três vezes por semana, em todos os bairros. O órgão mantém, à disposição dos moradores, dois telefones para solicitação de recolhimento de entulho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com a solicitação feita através dos números 2674-9090 e 2674-9017.