Equipes da Prefeitura de Duque de Caxias fazem limpeza das ruas após chuvas - Divulgação

Publicado 10/02/2023 21:20

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias informa que, devido à chuvas de moderada a forte, a cidade se mantém em estágio de atenção nesta sexta-feira (08), por causa do solo saturado em algumas regiões. O órgão informa, ainda, que as 18 sirenes de alerta, instaladas em áreas de risco dos quatro distritos, até o momento não precisaram ser acionadas.

A chuva afetou os distritos de Xerém, próximo à localidade Rodoviária, e os bairros Santa Cruz da Serra, Jardim Olimpo, Vila Canaã e Taquara, no terceiro distrito. No segundo distrito, a região mais afetada foi a Vila Urussaí, que ficou com ruas alagadas. Não há registro de desabrigados ou desalojados.

A Defesa Civil pede aos moradores das regiões atingidas pelas chuvas para que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou os pontos de apoio localizados em igrejas, associações de moradores e escolas de cada distrito, e que liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.