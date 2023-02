Caxias realiza cerimônia de posse para novos diretores das escolas municipais - Divulgação

Caxias realiza cerimônia de posse para novos diretores das escolas municipaisDivulgação

Publicado 10/02/2023 20:57

Duque de Caxias - Para dar boas-vindas aos novos diretores e vice-diretores da Rede Municipal de Ensino de Duque de Caxias, a Secretaria de Educação organizou uma cerimônia de posse com objetivo de comemorar a nova gestão para o biênio 2023-2024. O evento contou com a presença da secretária Municipal de Educação, profª Iracema Medeiros, e as subsecretárias Arlene Cavalini e Angelina Moreira, além da equipe de coordenadores da Pasta.



Na oportunidade, a secretária de Educação ratificou a importância do papel do diretor escolar.

Caxias realiza cerimônia de posse para novos diretores das escolas municipais Divulgação

“Minha alegria é imensa porque fui diretora de unidade durante 22 anos. Quando a gente recebe este afago da SME traz uma disposição nova, e a partir do momento que você é recebida com carinho, amor e acolhimento quer transmitir isso tudo para as nossas crianças. Estou muito feliz com este grupo de trabalho”, declarou Medeiros.

Segundo a diretora da Escola Municipal Brasil Itália, prof Viviane Lippi, é uma alegria enorme receber a homenagem da SME.

“Este encontro representa um carinho muito grande com as profissionais. Além disso, poder compartilhar e celebrar este momento com colegas é muito bom e gratificante”, disse a gestora da unidade localizada em Xerém.



Já a vice-diretora do CIEP 405 Municipalizado Ministro Santiago Dantas, profª Rosangela Barreto Gonçalves, destacou que o momento promove a interação do grupo de gestores.

“Toda essa proximidade gera em nossos corações sentimentos de união e respeito. É muito agradável reencontrar os amigos nesta recepção maravilhosa. Obrigada pelo carinho”, agradeceu Gonçalves.