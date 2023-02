Ação apreendeu cerca de 20 kg de cobre sem procedência em ferro-velho no Centro - Divulgação/Seop

Ação apreendeu cerca de 20 kg de cobre sem procedência em ferro-velho no CentroDivulgação/Seop

Publicado 09/02/2023 19:48

Duque de Caxias - A fim de coibir os crescentes furtos de cabos no estado, o deputado estadual Rosenverg Reis (MDB) pediu urgência para que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) vote o projeto de lei 01/2023, que proíbe ferros-velhos de comercializar fios queimados de origem desconhecida.



Na primeira sessão ordinária do ano legislativo, o parlamentar ressaltou a necessidade de trazer a discussão à pauta para combater o crime que cresceu 20 vezes no Rio de Janeiro. Só em 2022, os furtos chegaram a afetar cerca de 30 mil pessoas, que ficaram, em média, 14 horas sem energia neste período.

Deputado Rosenverg Reis Divulgação



"Queria pedir urgência na votação desse projeto para proibir todos os ferros-velhos de comprar cabos queimados de origem duvidosa. Se tem quem compre, os criminosos vão continuar furtando os fios, deixando a população sem energia ou com problemas no sistema ferroviário. É o cidadão de bem que sofre as consequências", ressaltou Rosenverg.



A proibição apresentada se aplica a catadores de sucatas, recicladores, ferros-velhos e demais agentes envolvidos na cadeia da reciclagem. A exceção da comercialização de fios queimados se aplicará em caso de laudo do Corpo de Bombeiros atestando que cabos e fios são oriundos de incêndios.



O projeto também prevê permissão para material vindo de leilões ou compras diretas das concessionárias ou com nota fiscal mostrando a origem, com foto do produto original e declaração do responsável da obra que gerou o resíduo reciclável.



