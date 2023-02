Festival Escambau realiza 1ª edição de 2023 neste sábado em Caxias - Mateus Carvalho/Divulgação

Duque de Caxias - O Festival criativo que reúne moda, gastronomia, música e artes, na Baixada Fluminense/RJ, está de volta a todo o vapor neste sábado (11/02). Desta vez quem recebe a Escambau é a cidade de Duque de Caxias. O evento acontece na Lira de Ouro, ponto de cultura que fica bem no centro, das 18h às 22h. Aberto, gratuito, com opções para toda a família e atrações especiais para os pequeninos - que contam com um espaço recheado de atividades exclusivas com total segurança e conforto. Na ocasião, o cantor baixadense Marcelo Peregrino se apresenta ao vivo.

A queridinha do público traz a (já tradicional) feira do evento traz roupas, acessórios, além de diversos artigos e serviços dos mais diferentes estilos, garantindo não apenas uma oportunidade para realizar compras, mas também uma forma de estimular a economia local. Liz Córdova, coordenadora de produção da Escambau, destaca a importância de manter a roda da economia criativa girando na Baixada e que, também, muito por conta disso o Festival nasceu do desejo de promover esses encontros na região.

''Um dos nossos principais objetivos é fazer com que esses encontros possam contribuir com a geração de renda de diferentes empreendedores dos mais variados setores da indústria criativa através do contato com o público em um ambiente permeado de arte", enfatiza a produtora.



Um dos festivais mais criativos da Baixada Fluminense também reúne o trabalho de artistas visuais baixadenses durante a exposição, que também acontece na Lira de Ouro: Letícia Lisboa, Raoní Redni, Rafael Agostini, Breu, Sarah Martins, Xilopretura e Pano Sticker apresentam seus trabalhos ao longo do encontro.

O projeto é patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Retomada Cultural 2. A Escambau conta com o apoio da Yes! Idiomas e, também, da Prefeitura de Nova Iguaçu, através da Secretaria de Cultura e da FENIG.