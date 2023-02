Novas escolas em construção em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 08/02/2023 20:26

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através das secretarias municipais de Educação e Obras e Defesa Civil, está começando a trabalhar em uma nova etapa na sua rede de ensino. As novas escolas municipais em construção na cidade – sete no total – estão de acordo com novos e modernos padrões de engenharia, que buscam tornar ainda melhor o processo de aprendizagem e mais rica a vivência dos alunos nas unidades.

Dessas novas unidades de ensino, cinco (localizadas nos bairros Cangulo, Parque das Missões, Olavo Bilac, Xerém e Imbariê) seguem o padrão estabelecido pela Secretaria de Obras e Defesa Civil para os dois prédios que foram cedidos para a instalação do campus, em Duque de Caxias, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – o campus UFRJ/Duque de Caxias Professor Geraldo Cidade, situado em Santa Cruz da Serra. O modelo de escola privilegia o caráter multidisciplinar do ensino, com diversas salas multiuso e de uso comum, como biblioteca, sala de informática e auditório. O projeto dessas escolas está de acordo com as normas de acessibilidade, conta com sistema de energia fotovoltaico (que viabiliza mais economia nos custos mensais e ampliam a prática de sustentabilidade) e também prevê a instalação de uma quadra poliesportiva.

Além dessas escolas, a cidade tem mais duas unidades em construção, cada uma com um padrão novo e diferente das outras cinco já citadas: a Escola Municipal Montese, localizada na Vila Canaã, e a futura escola em construção, situada no bairro Bom Retiro. Elas também têm, em seus projetos, biblioteca, sala de informática, quadra poliesportiva e pátio coberto. A Montese ainda conta com salas de apoio e de recursos.



Além dessas escolas, a cidade tem mais duas unidades em construção, cada uma com um padrão novo e diferente das outras cinco já citadas: a Escola Municipal Montese, localizada na Vila Canaã, e a futura escola em construção, situada no bairro Bom Retiro. Elas também têm, em seus projetos, biblioteca, sala de informática, quadra poliesportiva e pátio coberto. A Montese ainda conta com salas de apoio e de recursos.

As novas escolas começam a ser entregues a partir do próximo semestre.