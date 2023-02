Muro cai após chuva em Duque de Caxias - Reprodução

Publicado 08/02/2023 15:38

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias informa que, devido à previsão de chuvas, de moderada a forte, nas próximas horas, a cidade se mantém em estágio de atenção. O órgão informou que, na tarde de terça-feira, as 18 sirenes instaladas nos quatro distritos foram acionadas para alertar a população residente em áreas de risco, mas não foram registrados casos de desabrigados ou desalojados no município. A região mais afetada foi a do primeiro distrito, com alagamentos no Centro e no bairro Jardim 25 de Agosto. No momento, a situação está normalizada.

Com relação ao alagamento da Escola Municipal Todos os Santos, no bairro Parque Lafaiete, a Secretaria Municipal de Educação disse que foram afetadas a secretaria da escola, refeitório, e parte da área externa. A água não chegou às salas de aula. A administração municipal ressaltou ainda que uma equipe de profissionais está realizando a limpeza e desinfecção da escola.

A Defesa Civil pede aos moradores das regiões atingidas pelas chuvas para que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou os pontos de apoio localizados em igrejas, associações de moradores e escolas de cada distrito, e que liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.