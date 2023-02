Canal Calombé, em Duque de Caxias, será canalizado em parceria da Prefeitura com Governo do Estado - Divulgação

Publicado 06/02/2023 19:45

Duque de Caxias - O governador em exercício, Thiago Pampolha, e o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, participaram, na manhã de sábado (04), no bairro Figueira, do lançamento das obras de canalização dos 4,5 km do Canal Calombé. A obra, que faz parte do programa de melhorias dos bairros, vai aumentar a vazão das águas, reduzindo transbordamentos nos dias de chuva forte. Serão investidos R$ 70 milhões no projeto.

O ato aconteceu na Estrada Velha do Pilar, uma das vias cortadas pelo canal. O governador em exercício, que também é secretário de Ambiente e Sustentabilidade, chegou acompanhado do secretário estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis. Entre as demais autoridades presentes estavam o deputado estadual Rosenverg Reis, o secretário municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januário, e o presidente da Câmara Municipal, Celso do Alba, além de vereadores, lideranças e moradores do bairro.



Thiago Pampolha disse, na ocasião, que aquele era seu primeiro compromisso como governador em exercício e que estava feliz em anunciar mais um grande projeto em Duque de Caxias. Destacou também as parcerias com a prefeitura para realização de obras que estão transformando as vidas das pessoas.

“O estado tem dívidas com a Baixada Fluminense. Estamos trabalhando para honrar os compromissos com Duque de Caxias e transformar a cidade cada dia mais”.



O prefeito Wilson Reis agradeceu a realização da obra que há muito tempo era reivindicada pela população daquela região do segundo distrito.

“Estamos trabalhando com o estado para dar melhores condições de vida para os moradores de todos os distritos. Além da canalização do Canal Calombé, as ruas do bairro também receberão melhorias”, destacou o prefeito.