Espaço coworking do Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 03/02/2023 19:30

Duque de Caxias - O Caxias Shopping firmou parceria com a Alou Mulheres, rede de mulheres empreendedoras, para promover, no recém-inaugurado espaço Coworking, uma programação gratuita mensal com oficinas voltadas para mulheres empreendedoras da Baixada Fluminense, em especial às mulheres de Duque de Caxias.

A atividade do mês vai acontecer no sábado, 11 de fevereiro, das 14h às 17h, com o tema “Os segredos por trás de um Instagram vendedor”, em aula ministrada por Débora Machado (@deboramachadofotografias), fotógrafa e graduanda em Marketing, Embaixadora Alou Mulheres em Mesquita, que vai falar sobre como uma imagem forte e boas estratégias de posicionamento podem alavancar negócios e pessoas. Através da sua experiência em fotos que vendem e conectam, a especialista tem ajudado várias empreendedoras a saírem do anonimato e a terem excelentes resultados em suas redes sociais.

O encontro tem o objetivo de fazer com que as empreendedoras adquiram uma nova mentalidade e uma nova visão do Instagram como um poderoso canal de vendas. Na ocasião, serão pautados temas como princípios básicos da rede social; como deixar a bio mais atrativa; como melhorar as postagens de story, reels e feed; como se posicionar e passar confiança para os seguidores; e estratégia de planejamento e conteúdo de postagens. Ainda, os participantes vão receber dicas sobre como fazer fotografias e vídeos com o celular, para gerar mais conexões e novas vendas.

A oficina tem participação gratuita e as inscrições devem ser realizadas no site do Caxias Shopping (www.caxiasshopping.com.br). As vagas são limitadas.

O Coworking no Caxias Shopping é um ambiente ideal para quem deseja estudar ou trabalhar, com tranquilidade e conforto, e oferece wifi, pontos de energia, estações de trabalho e estudo, além de lounge para pequenas reuniões. O espaço, localizado em frente ao Bradesco, tem acesso gratuito, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h. O regulamento geral para uso do Coworking pode ser acessado no local ou no site do Caxias Shopping (www.caxiasshopping.com.br/fique-por-dentro/co-working-caxias-shopping.htm). Mais informações pelo (21) 2672-6702.

Espaço Coworking - Caxias Shopping

Oficina Alou Mulheres:

11/02 - Os segredos por trás de um Instagram vendedor, com Débora Machado (@deboramachadofotografias)

Horário: das 14h às 17h

Participação gratuita com inscrições no site do Caxias Shopping: www.caxiasshopping.com.br

Vagas limitadas