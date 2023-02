Alunos do curso de profissionalizante do IP Mangueira - Reprodução: redes sociais

Publicado 02/02/2023 17:59

Duque de Caxias - O projeto “Inovar para Construir”, que disponibiliza cursos gratuitos de formação profissional na área de construção civil, está com inscrições abertas até esta sexta-feira, dia 3 de fevereiro. A iniciativa é realizada em parceria com a Firjan SENAI SESI e tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento de habilidades dos moradores de comunidades próximas ao Polo Petroquímico da Braskem de Duque de Caxias (RJ). As inscrições podem ser feitas no link Firjan (http://l1nk.dev/g5ZHc).

No total, estão sendo disponibilizadas 50 vagas, sendo 25 para o curso “Pedreiro de Alvenaria Estrutural” e 25 para “Técnicas de Pintura em Alvenaria”. O primeiro conta com carga horária de 180h e o segundo, de 60h. As aulas terão início no dia 1º março e serão realizadas na Assecampe - Associação das Empresas de Campos Elíseos. Aqueles que desejarem se inscrever em alguma das modalidades devem comprovar escolaridade até o 5º ano do Ensino Fundamental e residir prioritariamente nos bairros Ana Clara, Bom Retiro, Campos Elíseos, Cangulo ou Saracuruna, em Duque de Caxias.

“Essa é a 4ª edição do ‘Inovar para Construir’ em Duque de Caxias. No total, 230 pessoas já foram formadas no Programa e podem contar com mais uma capacitação para ingressarem no mercado de trabalho em diferentes áreas. Isso mostra o empenho da Braskem em promover a inclusão social dos participantes de forma qualificada além de contribuir com o desenvolvimento da comunidade que estão ao nosso redor”, comenta Sylvia Tabarin, Gerente de Relações Institucionais Sudeste.

Serviço | “Inovar para Construir”

Inscrições: até 3/2/2023, no link http://l1nk.dev/g5ZHc)

Processo Seletivo: de 7 a 9/2/2023

Resultado: 15/2/2023

Matrícula: 23 e 24/2/2023

Início das aulas: 1/3/2023

Local das aulas: Assecampe - Rodovia Washington Luís, saída 114 - Campos Elíseos, Duque de Caxias - RJ, 25225-015