Biblioteca em Duque de Caxias reabre para público - Divulgação

Biblioteca em Duque de Caxias reabre para públicoDivulgação

Publicado 01/02/2023 17:46

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, por meio da Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, vai promover, neste sábado (04), a partir das 9h, um encontro de RPG, com entrada gratuita. O nome do jogo RPG é a sigla para “Role-playing Game”, que em tradução livre se torna Jogo de Interpretações de Papéis. A brincadeira surgiu na década de 1970, nos Estados Unidos, e consiste em construir uma história como um teatro de improviso. Para jogar, um grupo de pessoas se divide em um “mestre” ou “narrador”, que conduz a narrativa, e os jogadores modificam a história, de acordo com o desenrolar dos personagens.

O evento vai acontecer no espaço do primeiro andar da Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola e conta com a parceria da RPG World, Capa Comics e Lampião Game Studio.

A Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola está localizada na Praça do Pacificador, Centro – DC. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Serviço:

Evento: Role-Playing Game – RPG

Data: 04 de Fevereiro (Sábado)

Horário: Das 9h às 17h

Local: Primeiro andar da Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola

Endereço: Praça do Pacificador, Centro – DC