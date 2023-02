Parque Municipal da Taquara, em Duque de Caxias - Divulgação

Parque Municipal da Taquara, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 31/01/2023 19:41

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal de Duque de Caxias, através do setor de Biodiversidade, realizou uma edição comemorativa celebrando um ano do projeto ‘Dia no Parque’. O evento, que acontece todo último sábado de cada mês, no Parque Natural Municipal da Taquara, é uma opção gratuita de lazer que tem como objetivo propiciar o contato das pessoas com a natureza.



"O Projeto ‘Dia no Parque’ tem a iniciativa de humanizar o espaço promovendo o desenvolvimento sustentável e estabelecer a integração da população com a unidade de conservação gerando oportunidades de renda extra aos expositores, em sua maioria moradores da Taquara, e de lazer para visitantes ", declarou a coordenadora do Projeto, Vanessa Brasil.

Parque Municipal da Taquara, em Duque de Caxias Divulgação



A programação contou com atividades como oficina de artesanato, recreação infantil, caminhadas ecológicas e feira de exposição com produtos agroecológicos, como acessórios e utensílios, além de massagem relaxante. O prefeito Wilson Reis fez questão de prestigiar o evento.



O Parque Municipal da Taquara tem visitação livre e gratuita, de terça-feira a domingo, das 8h às 16h, e está localizado à Estrada Cachoeira das Dores, em Imbariê, no 3º distrito de Duque de Caxias. A programação contou com atividades como oficina de artesanato, recreação infantil, caminhadas ecológicas e feira de exposição com produtos agroecológicos, como acessórios e utensílios, além de massagem relaxante. O prefeito Wilson Reis fez questão de prestigiar o evento.tem visitação livre e gratuita, de terça-feira a domingo, das 8h às 16h, e está localizado à Estrada Cachoeira das Dores, em Imbariê, no 3º distrito de Duque de Caxias.

Parque Municipal da Taquara, em Duque de Caxias Divulgação