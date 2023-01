CRAS Imbariê é reinaugurado em Duque de Caxias - Eliakim Moura/Divulgação

Publicado 27/01/2023 19:29

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou nesta sexta-feira, 27, a reinauguração do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Imbariê. A unidade foi reformada e reestruturada para adequação do espaço e atendimento à população do terceiro distrito.



Com as melhorias, será possível ampliar os serviços e reforçar o atendimento com uma equipe técnica preparada para iniciar a execução do plano de ação que será desenvolvido em 2023. O evento de reinauguração contou com a apresentação de um grupo de capoeira e com a presença do prefeito Wilson Reis, do secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Janyr Menezes, da subsecretária Aline Ferreira, e outros responsáveis pela Secretaria.

“A gestão pública de Duque de Caxias tem o comprometimento em melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos por meio dos nossos serviços e políticas públicas de inclusão”, enfatizou o prefeito Wilson Reis.



O CRAS de Imbariê fica localizado à Rua Feliciano Sodré e funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

