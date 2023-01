Mutirão de limpeza no Parque Municipal da Taquara, em Duque de Caxias - Divulgação

Mutirão de limpeza no Parque Municipal da Taquara, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 27/01/2023 19:14

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal de Duque de Caxias, por meio do setor de Educação Ambiental e Biodiversidade, realizou um mutirão de limpeza no Parque Municipal da Taquara. A ação começou às 10h e contou com a participação coletiva de voluntários e funcionários municipais.

Foram distribuídos itens, como luvas e sacolas, para facilitar a coleta de lixos e resíduos encontrados no percurso até a cachoeira, deixando o ambiente limpo. Além disso, também foram entregues materiais de campanha de conscientização sobre o descarte correto do lixo para preservação do meio ambiente, impedindo a contaminação do lixo e os impactos socioambientais, como inundações e poluição.

A limpeza faz parte do plano de ação de educação ambiental da Secretaria. Durante o ano estão previstas outras ações como esta no Parque e também em outras áreas de preservação no município. O Parque Municipal da Taquara fica localizado na Estrada Cachoeira das Dores, nº 3465.