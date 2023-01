Novo hospital do coração de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 26/01/2023 19:55

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vai inaugurar, em breve, uma unidade de saúde especializada em cardiologia. O prédio, de quatro andares, onde durante décadas funcionou uma casa de saúde, e que foi adquirido pela Prefeitura, está sendo adequado para se transformar no maior hospital público do coração da Baixada Fluminense. Além da reforma, a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil está construindo no local um segundo prédio, em frente à unidade, que será interligado por uma passarela.

Antes de ser inaugurado como uma unidade de cardiologia, o hospital salvou milhares de vidas, durante os dois últimos anos, quando, durante a pandemia, tratou vítimas da Covid-19. Agora, a unidade contará com especialidades de cardiologia, cirurgia cardíaca, cirurgia vascular e hemodinâmica, com atendimento 24 horas a pacientes com quadros agudos (infarto do miocárdio) e crônicos. Realizará, também, cateterismo cardíaco e angioplastia, implante de marca-passo e cirurgias cardíacas.

As obras do novo hospital, localizado na Rua Nobre de Lacerda, 126, na Vila Flávia, próximo ao centro da cidade, são realizadas com recursos federais, estaduais e municipais. A previsão da Prefeitura de Duque de Caxias é de que a unidade se torne um centro de referência em alta complexidade cardiovascular. O hospital não contará com serviço de emergência e os pacientes direcionados à unidade serão regulados pelo Sistema de Regulação do Estado – SER. O Hospital do Coração São José vai contar com centros cirúrgicos, terapia intensiva, unidade pós-operatória, enfermaria e equipamentos de última geração.