UPH Saracuruna ganha nova sala para cirurgias - Divulgação

Publicado 26/01/2023 19:43

Duque de Caxias - A UPH de Saracuruna ganhou uma nova Sala de Procedimentos Cirúrgicos. O espaço, que recebeu o nome do cirurgião geral Dr. Zaluar Delboni, passa a oferecer o serviço de pequenas cirurgias de varizes à população. Segundo o diretor médico da UPH Saracuruna, Dr. Zaluar Delboni Filho, após a reforma geral, executada na unidade, deu-se início à realização de pequenos procedimentos cirúrgicos, entre eles vasectomias, postectomias, desbridamentos e retiradas de lipomas, cistos sebáceos e pequenos tumores de pele.

No início deste ano, o espaço passou por nova reforma, oferecendo pequenos procedimentos de cirurgia vascular de varizes, sem que haja necessidade de internação do paciente. A expectativa inicial do diretor médico é de que sejam realizadas até 12 procedimentos vasculares por mês, podendo aumentar conforme a demanda.

“O serviço de pequenos procedimentos de cirurgia vascular de varizes vai beneficiar dezenas de pacientes que aguardam em fila de espera. Desde que chegamos à UPH Saracuruna, tínhamos esse projeto e, com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias e da Secretaria de Saúde, estamos realizando. Além disso, estou muito feliz com a homenagem prestada ao meu pai, Dr. Zaluar Delboni, que dá nome à sala de cirurgia”, informou o diretor da UPH Saracuruna, Dr. Zaluar Delboni Filho.

O prefeito Wilson Reis elogiou a iniciativa e reforçou o compromisso da administração municipal com a saúde da população. Aproveitou ainda para agradecer o trabalho de funcionários e direção para que novos serviços sejam implantados, beneficiando os usuários da unidade.

“A UPH Saracuruna passou por uma grande reforma em nosso governo e aproveitamos para ampliar o serviço de pequenos procedimentos cirúrgicos, que já vinha sendo realizado aqui. A gente sabe da carência e da espera dos pacientes por esse tipo de cirurgia. Nossa função é entregar serviços de saúde de qualidade para todos!”, reforçou o prefeito Wilson Reis.



A paciente Brenda Rodrigues de Lima era uma das mais animadas com o novo serviço. Moradora do Pilar, em Duque de Caxias, ela é a paciente número um a realizar a cirurgia de varizes.

“Foi uma espera de três anos, convivendo com a dor e as consequências das varizes. Fiquei feliz quando recebi a notícia de que eu seria a primeira paciente a passar por esse procedimento na unidade. Agradeço a Prefeitura por essa iniciativa que vai ajudar a tantas pessoas que, como eu, passam por esse problema”, declarou a paciente.



Homenagem ao Dr. Zaluar Delboni



Em reconhecimento aos serviços prestados, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, presta homenagem ao médico cirurgião geral Dr. Zaluar Delboni, que passa a dar nome à Sala de Procedimentos Cirúrgicos da UPH Saracuruna. Formado em medicina no ano de 1962, pela UERJ, Dr. Zaluar Delboni chegou ao município em 1964, já como cirurgião geral. Referendado por seu profissionalismo e dedicação à medicina, ocupou o cargo de subsecretário de Saúde e dirigiu diversas unidades de saúde da rede municipal. Dr. Zaluar Delboni faleceu em 2018, aos 84 anos.



A UPH Saracuruna - João Pedro Carletti, localizada na Av. Presidente Roosevelt, no Parque Uruguaiana, possui atendimento de emergência 24 horas, com Clínico Geral e Pediatria. O serviço ambulatorial da unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h.