Prefeitura de Caxias inaugura nova unidade de ensino no bairro Corte Oito - Divulgação

Publicado 25/01/2023 19:01

Duque de Caxias - Estão abertas as inscrições para as vagas remanescentes da 1ª fase para alunos de 4 e 5 anos de idade, estudantes do 1º ao 9º Ano do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O período se encerra nesta sexta-feira, 27/01. Os responsáveis deverão inscrever-se, através do endereço eletrônico www.smeduquedecaxias.rj.gov.br

No dia 31/01, será divulgada a lista dos contemplados na 2ª fase, no portal da Secretaria Municipal de Educação. Na mesma data também terminam as matrículas nas unidades escolares do campo. Do dia 1º de fevereiro ao dia 06, de acordo com o Calendário Oficial da Matrícula 2023, serão efetivadas as matrículas dos alunos contemplados na 2ª fase nas unidades escolares.