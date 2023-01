Parque da Taquara, em Duque de Caxias - Divulgação

Parque da Taquara, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 24/01/2023 21:36

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal de Duque de Caxias, através do Setor de Biodiversidade, realizará, neste sábado (28), no Parque Municipal da Taquara, uma programação em comemoração ao trigésimo aniversário do parque e um ano da existência do Projeto Dia no Parque, com uma edição especial.

As atividades programadas contam com oficina de biscuit, recreação infantil, trilhas ecológicas e feira de exposição de artesanatos com produtos agroecológicos, como acessórios e utensílios, entre outros. Os presentes terão a oportunidade de participar de uma trilha. Na ocasião, estará presente o diretor de biodiversidade, Wilson Leal, e a coordenadora do projeto e guia de turismo e Turismóloga, Vanessa Brasil.

O Parque Municipal da Taquara fica localizado à Estr. Cachoeira das Dores, 3465, na Taquara, em Duque de Caxias.