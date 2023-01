Obra de macrodrenagem em canal de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 21/01/2023 14:18

Duque de Caxias - Iniciadas no final do ano passado, as obras de macrodrenagem do Canal Vasquinho, no bairro Cangulo, segundo distrito de Duque de Caxias, beneficiarão milhares de moradores da região que há anos sofrem com enchentes e alagamentos nos períodos de chuvas fortes. As obras estão sendo realizadas pelo governo do estado, em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil.

No trecho de 3,7 quilômetros estão sendo instaladas galerias de concreto abertas e fechadas. As obras vão beneficiar também moradores dos bairros Parque Uruguaiana, Parque Independência e Vila Rosário, cortados pelo canal, que terá sua capacidade de vazão aumentada.

“Estamos transformando a história dos moradores de Duque de Caxias com importantes obras de infraestrutura, e proporcionando mais qualidade de vida para população”, disse o prefeito Wilson Reis, que participou do lançamento das obras.