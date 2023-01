Prefeitura de Caxias realiza obras de recapeamento asfáltico nos distritos - Divulgação

Publicado 19/01/2023 21:29

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria de Obras e Defesa Civil, está trabalhando no capeamento e recapeamento asfáltico de diversas vias do município. Os serviços estão sendo executados com recursos próprios, e em parceria com o governo do estado, dentro do programa de melhoria dos bairros, iniciado em 2017, que já levou infraestrutura para muitas regiões.

Pela parceria com o governo do estado, através do DER/RJ – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, o município vai recuperar mais de 160 km de vias asfaltadas. O recapeamento vai beneficiar vias dos quatro distritos, garantindo a vida útil das estruturas.

O programa vai recuperar 76 vias importantes do primeiro distrito, 68 no segundo, 15 ruas no terceiro e sete no quarto distrito, que receberão melhorias nos corredores de tráfego, facilitando a circulação de moradores e veículos nas regiões.