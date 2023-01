Prefeitura de Caxias realiza campanha para população não jogar lixo em canal - Divulgação

Publicado 18/01/2023 21:38

Duque de Caxias - Apesar das ações de conscientização da população para não jogar lixo nos canais e rios do município, em algumas regiões de Duque de Caxias os moradores insistem em não atender aos apelos e continuam jogando detritos em cursos d’água. Em todo o município a coleta domiciliar de lixo é realizada três vezes por semana e, mesmo assim, a situação vem se agravando.



No Centro da cidade, a Prefeitura realizou um mutirão de limpeza, nesta quarta-feira (18), no trecho do Canal Caboclo, que corta a avenida Dr. Manoel Teles. O serviço foi realizado pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, responsável pela limpeza dos rios e canais do município. Foi retirada uma grande quantidade de detritos, como sacos plásticos, garrafas pet e madeira, entre outros objetos que dificultam o escoamento da água.



O trabalho faz parte do programa de combate a enchentes, iniciado em 2017, que conta também com apoio do estado na limpeza e desobstrução dos rios e canais que cortam o município, para evitar enchentes, principalmente nesta época do ano, que costuma apresentar altos índices pluviométricos.



Canalização



Com recursos dos governos federal e estadual, a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil vai canalizar 2.260 metros do Canal Caboclo, no trecho da Linha Vermelha até o bairro Trezentos, na divisa com São João de Meriti. Na primeira fase, a Prefeitura está fazendo a macrodrenagem do curso de água entre a Avenida Paulo Moreno e a Avenida Dr. Manoel Teles, até a foz do Rio Meriti.

Principal responsável pelos alagamentos registrados em parte do centro da cidade, nos períodos de chuvas fortes, o Canal Caboclo está sendo canalizado no trecho que corta as comunidades da Vila Ideal e Parque Vila Nova. Na região, estão sendo instalados 960 metros de galerias pré-moldadas de concreto armado. Na segunda fase, outros 1.300 metros serão canalizados pela administração municipal até o município vizinho.