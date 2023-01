Light leva caminhão interativo para Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 17/01/2023 16:29

Duque de Caxias - Nesta quinta e na sexta-feira (19 e 20/1), a Light leva o Road Show da Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD) Huawei Solar para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação integra o Solar Pilar, projeto de P&D da Light que vai possibilitar o uso de energia limpa por famílias de baixa renda e conscientizá-las sobre consumo eficiente de energia.

No período das 8h às 18h, moradores do bairro Dom Bosco vão encontrar um grande caminhão estacionado na R. Cinco de Julho, em frente ao nº 53. O veículo estará equipado com uma sala de aula e um sistema fotovoltaico completo – com módulos, condutores, inversores.

De forma gratuita, a população poderá visitar o interior da carreta e ter uma experiência imersiva sobre fontes limpas e renováveis de produção de energia e aprender sobre o tema. A ideia é que os visitantes possam conhecer os processos de geração e distribuição da energia e propor uma reflexão sobre a importância da utilização de energia renovável, como a solar.

Serão oferecidos ainda dois cursos técnicos sobre fontes limpas e renováveis de energia. Os interessados devem acessar o site https://abgd.com.br/roadshow/, fazer o cadastro na ABGD e, em seguida, realizar a inscrição gratuita na plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/). No dia do curso, os participantes devem levar 1kg de alimento não perecível. Os cursos serão oferecidos nos turnos da manhã (8h às 12h) e noite (14h às 18h).

A iniciativa será realizada em parceria com o Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação (IATI) e a empresa Hubz.