Hospital de Saracuruna promove palestras em alusão ao Janeiro branco - Divulgação

Hospital de Saracuruna promove palestras em alusão ao Janeiro brancoDivulgação

Publicado 13/01/2023 20:05

Duque de Caxias - A campanha “Janeiro Branco” teve início no ano de 2014, com a finalidade de despertar as pessoas a refletirem sobre a sua saúde mental. A escolha de janeiro remete ao fato de que o primeiro mês do ano inspira as pessoas a fazerem reflexões acerca das suas vidas, das suas relações, dos sentidos que possuem, dos passados que viveram e dos objetivos que desejam alcançar no ano que se inicia.

Com o objetivo de colocar o tema em evidência, alertando a população para a importância do cuidado com a saúde mental, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através do Departamento de Atenção à Saúde Mental, programou atividades nas unidades da rede municipal, tendo como tema “Tempo de Refletir e Fazer Acontecer”. Entre os dias 10 e 31 de janeiro, as unidades promovem palestras, rodas de conversas e dinâmicas, voltadas para os profissionais e pacientes.

A finalidade é levar as pessoas a refletirem sobre suas vidas. Como elas estão se cuidando? O que poderiam ter feito e o que não foi feito? E quais os planos para fazerem acontecer? É como se janeiro fosse uma tela ou uma folha em branco, na qual poderá escrever ou reescrever as suas próprias histórias de vida”, destacou Alessandra Andrade, diretora de Saúde Mental da SMS.

Atenção à Saúde Mental em Duque de Caxias

A rede pública de saúde no município de Duque de Caxias dispõe de espaços de acolhimento, com demanda livre e/ou por encaminhamento. Esses espaços contam com equipes multiprofissionais, compostas por médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, entre outros. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da cidade conta com as unidades CAPS AD, CAPSIJ, e CAPS adulto. Para atender usuários de álcool e outras drogas, além de pacientes com transtornos mentais, a rede disponibiliza os programas de Saúde Mental nos quatro distritos do município. Os programas são oferecidos nas UPH-Unidades Pré Hospitalares de Campos Elíseos, Equitativa, Pilar, Saracuruna, Imbariê e Xerém, além do Centro de Atenção Total ao Adolescente (CEATA) e Centro Municipal de Saúde (CMSDC).

Confira a programação da Campanha JANEIRO BRANCO em Duque de Caxias:

* 10/01, às 14h30 – Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN)

“Desconstruindo os estigmas do cuidado à saúde mental”

Palestrante: Angélica Porto e Helinton Mercante

* 11/01, 9h às 13h – Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC)

Palestra: “O passado abrindo os presentes pro futuro”

* 12/01, às 14h30 – Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN)

“Relações sentimentais: Como construir uma vida amorosa de forma saudável”

Palestrante: Angélica Porto e Helinton Mercante

* 16/01, 13h – Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Ação de abordagem e motivacional para público e servidores

* 17/01, 14h30 – Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN)

“A construção esquemática psíquica da primeira infância”

Palestrante: Valdinéia Lopes

* 17/01, 9h – Hospital Municipal Duque

Palestra: “Ansiedade: Os impactos em nossa rotina diária”

* 18/01, 9h – UPH Parque Equitativa

Palestra: “Estratégias nutricionais no controle da depressão e no controle da ansiedade” - Nutricionista Cristiane Ribeiro

* 18/01, 14h – UPH Campos Elíseos

Palestra: “Conscientização sobre os cuidados com a Saúde Mental” – Profissionais de Saúde Mental da unidade

* 19/01, 14h – Hospital Municipal Infantil Padre Guilherme – Parada Angélica

Roda de Conversa

* 23/01, 10h – CAPS-AD Renato Russo

Palestra: “Cuide do seu bem mais precioso, a sua Saúde Mental” – Enfermeiro Felipe Sardinha Souza (Mestre em Atenção Psicossocial, Especialista em Saúde Mental e Executivo em Gestão em Saúde)

* 24/01, 14h30 – Fazenda Paraíso – Centro Municipal de Recuperação de Dependentes Químicos

Roda de Conversa e Filme

* 25/01, 10h – CAPS Leslie Sanford Chavin

Roda de Conversa: “Cuidando de quem cuida”

* 25/01, 14h – CAPS IJ

Palestra: “Violência Doméstica - Grupos Reflexivos” – Paulo Patrocínio

* 26/01, 10h30 – CAPS Imbariê

Roda de Conversa com dinâmicas: “Protagonizando o nosso futuro”

* 27/01, 15h - Hospital Municipal Infantil Padre Guilherme – Parada Angélica

Palestra: “Treinamento de manejo de crise” – Parceria com o HMAPN, Angélica Porto

* 30/01, 14h30 – Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN)

“O adoecimento cultural devido à masculinidade tóxica”

Palestrante: Paulo Patrocínio e Valdemir Francisco

* 31/01, 10h – Encerramento do Janeiro Branco

Secretaria Municipal de Saúde - Departamento de Atenção à Saúde Mental