Prefeito de Caxias, Wilson Miguel, assina novo convênio para obras de asfaltoDivulgação

Publicado 13/01/2023 19:53

Duque de Caxias - Com a assinatura do termo aditivo, na manhã desta sexta-feira (13), no Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, a Prefeitura de Duque de Caxias dará continuidade ao programa de melhoria dos bairros, que vem beneficiando os quatro distritos do município. O documento foi assinado pelo prefeito Wilson Reis e o presidente do órgão, Pedro Henrique de Oliveira Ramos. Também estiveram presentes o secretário de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias, Valber Rodrigues Januário e o vice-presidente do DER-RJ, Gladstone Felipo Santana.

Implantado em 2017, o programa já beneficiou milhares de moradores que passaram a contar com melhorias de infraestrutura em suas regiões. Pela parceria com o governo do estado, o município vai receber 161.758 quilômetros de asfalto para o recapeamento de 166 vias, nos quatro distritos.

O distrito com mais ruas recapeadas será o de Campos Elíseos. Receberão melhorias 68 ruas, avenidas e travessas. A segunda região com maior número de pavimentações será a do primeiro distrito, que vai ganhar 54.393 quilômetros de novo asfalto e ainda terá 76 importantes vias urbanas recuperadas. No terceiro distrito serão 15 ruas beneficiadas, além de 20.517 km de nova pavimentação nas estradas. Xerém, no quarto distrito, vai receber mais de 14 km de novo asfalto. Sete (7) importantes vias da região receberão melhorias para facilitar o acesso à localidade.

“Nossos agradecimentos ao governador Cláudio Castro pelas parcerias com Duque de Caxias. Essa recuperação das vias vai melhorar os corredores de tráfego dos quatro distritos, beneficiando as empresas instaladas nas regiões e, principalmente, atendendo as necessidades de milhares de moradores”, destacou o prefeito Wilson Reis na ocasião.