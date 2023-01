Hospital de Saracuruna promove palestras em alusão ao Janeiro branco - Divulgação

Hospital de Saracuruna promove palestras em alusão ao Janeiro brancoDivulgação

Publicado 12/01/2023 13:02

Duque de Caxias - Considerando a importância dos cuidados com a Saúde Mental, a Secretaria de Saúde de Duque de Caxias, através do Departamento de Saúde Mental e do Serviço de Psicologia do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), deu início a uma série de palestras voltadas para a campanha “Janeiro Branco”, mês de alusão aos cuidados à Saúde Mental.

A proposta da campanha Janeiro Branco nasceu no ano de 2014, com o objetivo de refletir e se repensar a vida como uma folha em branco. Assim como o mês de janeiro é o início de um novo ano, assim seria o início de uma nova oportunidade de vida, onde as pessoas possam refletir sobre suas escolhas e recalcular a rota.

A abertura da série de palestras aconteceu nesta terça-feira (10), no auditório do HMAPN, com a participação da diretora do Departamento de Saúde Mental da SMS, Alessandra Andrade, da Direção e da Coordenação do Serviço de Psicologia do Hospital. Tendo como tema geral “Tempo de refletir e fazer acontecer”, a campanha contará com quatro palestras, tendo como público-alvo os profissionais da unidade, abordando temas relevantes para os cuidados com a saúde mental.

Confira a programação das palestras da campanha “Janeiro Branco”, do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN):

* 10/01, às 14h30

“Desconstruindo os estigmas do cuidado à saúde mental”

Palestrante: Angélica Porto e Helinton Mercante

* 12/01, às 14h30

“Relações sentimentais: Como construir uma vida amorosa de forma saudável”

Palestrante: Angélica Porto e Helinton Mercante

* 17/01, às 14h30

“A construção esquemática psíquica da primeira infância”

Palestrante: Valdinéia Lopes

* 30/01, às 14h30

“O adoecimento cultural devido à masculinidade tóxica”

Palestrante: Paulo Patrocínio e Valdemir Francisco