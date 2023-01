Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 12/01/2023 12:57

Duque de Caxias - Está aberta a temporada de descontos no Caxias Shopping. No período de 12 a 15 de janeiro (quinta a domingo), os consumidores terão a oportunidade de aproveitar o Saldão de Verão no shopping da Baixada Fluminense com ofertas em artigos de vestuário, acessórios, eletrônicos, serviços e muito mais.

Os já tradicionais períodos de liquidação de início de ano aquecem o varejo e viraram uma extensão das compras de Natal. Além das compras presenciais, os clientes têm a opção de escolher produtos no Shopping Online do Caxias Shopping (https://caxiasshopping.com.br/) e receber em casa ou retirar no empreendimento a partir de facilidades como o Drive-Thru e os lockers (armários inteligentes para a retirada das compras). A experiência digital, que integra os universos físico e digital, é uma das inovações oferecidas ao público pelo shopping.

Entre as ofertas em destaque estão a sandália de amarração, de R$ 159,90 por R$ 99,90, na Sonho dos Pés; o Conjunto Ponto de Luz, de R$ 79,80 por R$ 71,82, na Mapa da Mina; o tênis Ultraleve 130g – Olympikus, de R$ 199,99 por R$ 159,99, na World Tennis; o Melissa Airbubble Slide adulto, de R$149,90 por R$ 104,93, e o tênis Melissa Free Hug BB, de R$ 159,90 por R$ 111,93, na Melissa; o BoardShort RVCA, de R$ 269,90 por R$ 199,90, na WQS; o Short da Adidas, de R$ 249,99 por R$ 149,99, na 55RJ; o Headphone Bluetooth lehnox, de R$ 129,90 por R$ 99,90, e o Carregador Portátil 5.000, de R$ 129,90 por R$ 89,90, na Super Celular. Ainda, a Espaço Laser está oferecendo descontos em serviços de depilação a laser feminina e masculina, como 10 sessões de axilas, de R$ 1.289,00 por R$ 89,00, e 10 sessões de faixa de barba, também de R$ 1.289,00 por R$ 89,00.