Hanseníase: janeiro é o mês de conscientização da doençaDivulgação

Publicado 13/01/2023 20:01

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulga uma agenda de ações pela campanha nacional denominada “Janeiro Roxo”, voltadas para conscientização, prevenção e luta contra a hanseníase no município.

A campanha “Janeiro Roxo”, que marca o Dia Mundial de Combate e Prevenção da Hanseníase, celebrado sempre no último domingo do mês de janeiro, está sendo desenvolvida pelo Departamento de Vigilância em Saúde e Programa de Hanseníase, acontece em diversas unidades de saúde e inclui o exame de pele (avaliação de manchas e lesões) para rastreamento e tratamento oportuno, além de palestras e distribuição de material informativo.

A hanseníase é uma doença infecciosa, transmissível, de notificação compulsória e investigação obrigatória em todo território nacional. Possui como agente o bacilo Mycobacterium leprae, que tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos, atingindo principalmente a pele e os nervos periféricos. Assim que o tratamento com antibióticos é iniciado, a doença deixa de ser transmissível, por isso é importante diagnosticá-la logo no início dos sinais. No entanto, o tratamento com antibióticos não reverte danos neurais e sequelas causadas pelo diagnóstico tardio. Caso haja um resultado positivo, as pessoas que têm intenso convívio com o infectado também devem procurar o sistema de saúde.

Sintomas

Os sinais e sintomas mais frequentes da hanseníase são:

• lesão(ões) (manchas) e/ou área(s) da pele com alteração da sensibilidade térmica (ao calor e frio) e/ou dolorosa (à dor) e/ou tátil (ao tato);

• comprometimento do(s) nervo(s) periférico(s), geralmente espessamento (engrossamento), associado a alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas;

• Áreas com diminuição dos pelos e do suor;

• Áreas do corpo com sensação de formigamento e/ou fisgadas;

• Diminuição e/ou ausência da força muscular na face, mãos e pés;

• Caroços (nódulos) no corpo, em alguns casos avermelhados e dolorosos.

Onde Tratar a Hanseníase

O município de Duque de Caxias disponibiliza o tratamento e acompanhamento da doença nas seis Unidades Pré Hospitalares (UPHs), Centro Municipal de Saúde (CMSDC), Posto Antônio Granja, Hospital Municipal Duque e nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs). O tratamento dura, em média, de seis meses a um ano, e os medicamentos são seguros e eficazes. Ainda no início do tratamento, a doença deixa de ser transmitida. Familiares, colegas de trabalho e amigos, além de apoiarem o tratamento, devem comparecer nos postos de saúde para serem examinados e vacinados. O tratamento da hanseníase é ambulatorial, ou seja, não necessita de internação.

Confira os locais, dias e horários das ações pela CAMPANHA JANEIRO ROXO no município:

* 01/02, das 9h às 12h – Hospital Municipal Duque

(Av. Dr. Manoel Lucas, s/n – Parque Senhor do Bonfim)

* 01/02, das 9h às 12h – CMSDC - Centro Municipal de Saúde

(Rua General Gurjão – Centro)

* 23/01, das 9h às 12h – UPH Pilar (Rua Carlos Alvear)

* 25/01, das 9h às 12h - UPH Xerém (Rua Nóbrega Ribeiro)

* 26/01, das 9h às 12h – UPH Campos Elíseos (Av. Actura, n. 333)

* 26 e 30/01, das 9h às 12h – UPH Parque Equitativa (Av. Automóvel Clube)

* 06/02, das 9h às 12h – UPH Imbariê (Rua Santa Catarina)

* 09/02, das 9h às 12h – UPH Saracuruna (Av. Pres. Roosevelt)

* 07/02, das 9h às 12h – UBS Antônio Granja (Rua General Moreira Sampaio - Parque Fluminense)

* ESF - Unidades de Estratégia de Saúde da Família:

* 13/01, 9h às 12h - ESF Parque Comercial (Rua João Raimundo – São Bento)

* 15/01, 9h às 12h - ESF Jardim Olimpo (Rua Polinéia, n. 317)

* 18/01, 10h às 12h - ESF Vila Leopoldina I, II e III (Rua Castro Alves - Copacabana)

* 23/01, 9h às 12h - ESF Pilar II (Praça Wilma de Jesus)

* 23/01, 10h às 12h - ESF Parque Paulista I e II (Rua 31 de Março, n. 88 )

* 24/01, 10h às 12h - ESF Gramacho (Rua Entre Rios)

* 25/01, 10 às 12h - ESF Parque Felicidade (Rua Albino Imparato, n. 675)

* 25/01, 10h às 12h - ESF Jardim Gramacho IV (Rua Jundiaí)

* 25/01, 9h às 12h - ESF Copacabana (Rua Castro Alves - Copacabana)

* 26/01, 9h às 12h - ESF Vila Urussaí (Rua Pres. Roosevelt)

30/01, 10h às 12h - ESF Santa Rosa (Rod. Washington Luiz – Km 97)

* 31/01, 10h às 12h - ESF Nova Campina (Rua Seis, s/n.)

* 31/01, 9h às 12h - ESF Jardim Anhangá (Rua Pacoty, n. 20)

* 06/02, 9h30 às 12h - ESF Parque Esperança (Rua Maria Andrade, n. 01)

* 08/02, 14h às 17h - ESF Parque Chuno (Rua Agostinho de Oliveira, n. 615 – Jardim Primavera)

* 08/02, 11h às 14h - ESF Olavo Bilac (Rua Aquidaban)

* 08/02, 14h às 17h - ESF Beira Mar (Rua Francisco Alves – Parque Beira Mar)

* 08/02, 10h às 12h - ESF Centenário (Rua João Ribeiro)

* 08/02, 9h às 12h - ESF Cristovão Colombo (Rua Zumbi dos Palmares)

* 09/02, 10h às 12h - ESF Santo Antônio (Rua Panthio, n. 09)

* 19/02, 9h às 12h - ESF Mangueirinha (Rua da Mina)

* 26/02, 10h às 12h - ESF Parque Eldorado (Rua Vanísia, n. 01)