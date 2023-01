Maternidade de Santa Cruz da Serra realizou mais de 14 mil partos - Divulgação

Publicado 17/01/2023 16:22

Duque de Caxias - Com mais de 14 mil partos realizados, a Maternidade de Santa Cruz da Serra virou referência na Baixada Fluminense. Na última sexta-feira, dia 13, a alegria foi da mamãe Jéssica da Conceição Filho, de 23 anos, que deu à luz sua filhinha Maitê.



A bebê chegou ao mundo através de parto cesárea, pesando 3.334 gr, sendo recebida com muito carinho por toda a equipe obstétrica da maternidade. Moradora de Xerém, a mamãe Jéssica fez questão de agradecer a toda equipe e aos funcionários pelo atendimento recebido nesse momento tão importante de sua vida.

“Estou muito feliz pelo nascimento da minha filha Maitê e pelo cuidado que recebi de toda a equipe, me acalmando e passando toda segurança para enfrentar a cirurgia. Desde o momento em que entrei na unidade, do nascimento ao pós-parto, recebi o melhor tratamento. Sou muito grata pelo que fizeram por mim e pela Maitê”.



Inaugurada em 13 de junho de 2020, pela Prefeitura de Duque de Caxias, a Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra, no terceiro distrito, funciona em regime de plantão de 24 horas, atendendo mulheres com gravidez de risco habitual, com equipamentos modernos e profissionais especializados. A unidade possui centro cirúrgico, ambientes de recuperação pós anestésica (RPA), 12 enfermarias com seis leitos cada, uma enfermaria com cinco leitos, e mais três de isolamento, totalizando 80 leitos. Desde sua fundação até dezembro de 2022, a Maternidade realizou mais de 67 mil atendimentos, além de 8.815 partos normais e 5.360 partos cesáreos.



A unidade materno infantil da rede municipal de saúde de Duque de Caxias está localizada na Av. Automóvel Clube, nº 275 - Santa Cruz da Serra – DC.