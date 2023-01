O pão francês faz parte do café da manhã de milhões de brasileiros - pvproductions - Freepik - Creative Commons

O pão francês faz parte do café da manhã de milhões de brasileirospvproductions - Freepik - Creative Commons

Publicado 18/01/2023 21:30

Duque de Caxias - O programa “Café do Trabalhador”, uma parceria do Governo do Estado do Rio de Janeiro com a Prefeitura de Duque de Caxias, chegará, em breve, à cidade, a fim de atender os moradores. No novo espaço será fornecido, a partir das 5h, café da manhã à população. Ao todo, serão distribuídos 250 cafés da manhã, no valor de R$ 0,50. O cidadão terá acesso a café/e ou leite, pão com manteiga e uma fruta.

O Projeto é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias (SMASDH). De acordo com o secretário da pasta, Janyr Menezes, o cardápio elaborado por nutricionistas visa garantir o acesso a primeira refeição do dia ao trabalhador e reduzir a insegurança alimentar.

“Por meio desse trabalho conjunto, promoveremos o bem-estar da população, através de uma alimentação adequada”, finalizou o gestor da Pasta.