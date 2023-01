Quadra em Duque de Caxias está passando por reformas - Divulgação

Quadra em Duque de Caxias está passando por reformasDivulgação

Publicado 18/01/2023 21:48

Duque de Caxias - A Secretaria de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias iniciou esta semana as obras de recuperação das duas quadras poliesportivas da Praça da Matriz, em Santa Cruz da Serra. Será feita a recuperação dos alambrados e do piso. Também serão instalados piso tátil direcional, para orientar o trajeto de portadores de deficiência visual, aumentando a segurança no deslocamento.

O serviço faz parte do programa de recuperação dos espaços públicos de lazer e esportivo, iniciado em 2017. Nesse período, a prefeitura já construiu 33 novas áreas de lazer e revitalizou 349 espaços públicos nos quatro distritos da cidade.