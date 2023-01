Nova praça em Duque de Caxias está quase pronta - Divulgação

Publicado 19/01/2023 21:06 | Atualizado 19/01/2023 21:09

Duque de Caxias - A Secretaria de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias está concluindo as obras de construção de uma das maiores áreas públicas de lazer da cidade. Localizada no bairro Chácaras Rio-Petrópolis, no segundo distrito, a nova praça ocupa uma área de mais de 19 mil m² e faz parte do programa municipal de melhorias dos bairros, iniciado em 2017, que já construiu 33 áreas de lazer e revitalizou 349 espaços públicos em diversos bairros dos quatro distritos do município.

A nova praça, localizada entre a Rua Miguel de Lemos e a Avenida Pitágoras, vai contar com diversos equipamentos, como: um campo de futebol de grama natural com dimensões oficiais e outro campo menor, de grama sintética e com iluminação especial para jogos noturnos. Além disso, terá quadra poliesportiva, quadra de areia para a prática de futevôlei, playground, academia de ginástica para a terceira idade, pista de caminhada, futmesa, estacionamento, área de convivência e um complexo de pistas e obstáculos para a prática de skate – o último trecho da obra que falta terminar. Toda área vai receber iluminação de Led, que proporciona mais economia, além de mais segurança para os frequentadores e os moradores da região.



Moradora do bairro, Maria Ferreira Alves acompanha a obra de perto desde o início.

“Essa praça é maravilhosa. Não vi nada tão grandioso e variado em matéria de área de lazer na nossa cidade. Essa era uma área abandonada, coberta de matagal mais alto que as pessoas. Agora será um local para todos se divertirem e praticarem esportes”, elogiou.