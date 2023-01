Caxias constrói escolas e creches nos distritos - Gabriel Mendes/Divulgação

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias está construindo uma série de novas escolas e creches que deverão beneficiar bairros dos quatro distritos do município, de Parque das Missões a Xerém.

“A Educação das crianças de Duque de Caxias sempre foi uma das grandes prioridades de nossa gestão. Queremos dar cada vez mais oportunidades para elas, oferecendo o melhor, para que tenham um grande futuro”, afirmou o prefeito Wilson Reis.

Entre as escolas desta leva, sete terão 12 salas de multiuso, além de salas de leitura e Informática. Elas estarão localizadas em Parque das Missões, Cangulo, Vila Ideal, Olavo Bilac, Parque Paulista, Imbariê e Xerém. Além destas, serão construídas uma escola de nove salas, contendo também salas de recurso e informática na Vila Canaã, e outra, com seis salas, sala de recurso e uma biblioteca/sala de informática em Bom Retiro. Quanto às creches, quatro serão erguidas no Centro, Jardim Primavera, Parque Eldorado e Vila Ideal.Estas 13 novas Unidades Educacionais beneficiarão, aproximadamente,. Haverá novas vagas para alunos de creches até o 9º Ano de Escolaridade. Para a moradora do bairro Parque Paulista, Ana Paula Matos, de 26 anos, a nova escola que será construída no local ajudará muitas famílias.