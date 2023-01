Obra em via nas margens da Avenida Teixeira Mendes, em Caxias - Divulgação

Publicado 19/01/2023 22:10

Duque de Caxias - Uma via de 1.800 metros de extensão, às margens do Rio Sarapuí, no primeiro distrito de Duque de Caxias, que antes abrigava, em sua maioria em condições precárias, cerca de 1.245 famílias e mais de cinco mil pessoas, está sendo transformada pela Prefeitura de Duque de Caxias em um grande parque linear. Com recursos federais e municipais, o local está ganhando vida e, em breve, os moradores do Sarapuí e adjacências poderão usá-lo para o lazer e práticas esportivas.

A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil continua trabalhando para construir um espaço digno para o divertimento de moradores. O parque contará com campo de futebol, pista de skate, tênis de mesa, futmesa, quiosque, academia de ginástica, pista de caminhada, áreas de convivência, jardins e iluminação de LED, entre outros equipamentos que vão atender aos anseios das famílias daquela região.