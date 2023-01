Doação de sangue em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 21/01/2023 14:12

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, em parceria com o Hemorio, deu início a mais uma campanha anual para doação e coleta de sangue no município. O primeiro mutirão de 2023 atraiu dezenas de doadores ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC).



Os irmãos Leonardo e Paulo César Farias Cabral, moradores de Duque de Caxias, chegaram juntos ao mutirão, atendendo ao convite da família de um amigo hospitalizado.

“Meu irmão já é doador. Pra mim é a primeira vez, mas estou feliz e confiante de que a nossa doação vai ajudar, não só ao nosso amigo internado, mas também a outros pacientes que estão na mesma situação. Parabéns ao hospital, por fazer essa campanha, e a todos os doadores, pela participação!”, disse Leonardo Farias, 42 anos, morador do bairro Pilar.



Os diretores do HMMRC, Dra. Vanessa Castro e Bruno Castro, acompanharam a ação, que surpreendeu pelo grande número de voluntários. O relatório final da ação registrou 133 doadores cadastrados, possibilitando a coleta de 108 bolsas de sangue.

“A nossa expectativa é de que a campanha deste ano supere o sucesso de 2022, onde cumprimos os 12 meses da campanha com uma média de 90 a 100 bolsas coletadas por mês. Esse período do ano é sempre preocupante, porque há uma queda na doação de sangue, por isso é importante intensificarmos as campanhas e mobilizar a população”, destacou Dra Vanessa Castro, diretora geral do HMMRC.



A próxima ação da campanha acontecerá no dia 09/02, das 10h às 16h, no auditório do HMMRC, e está aberta a todos os voluntários aptos a doar. O Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo está localizado na Rodovia Washington Luiz, 3.200 – Parque Beira Mar.