Prefeitura de Caxias realiza limpeza de rios e canais - Divulgação

Publicado 21/01/2023 14:18

Duque de Caxias - A Secretaria de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias continua trabalhando na limpeza de rios e canais do município. Nesta sexta-feira (20), o órgão iniciou a desobstrução do canal auxiliar do Rio Sarapuí, na altura da avenida Gomes Freire, no bairro Gramacho. Também foi feita a limpeza do canal auxiliar do Rio Roncador, em Nova Campinas, no terceiro distrito.

O serviço de limpeza e desobstrução de cursos d’água é realizado regularmente pela prefeitura, e ampliado neste período do ano, quando são registradas chuvas de moderada a forte em muitas regiões. O programa de combate a enchentes, iniciado em 2017, conta também com apoio do governo do estado, através do projeto Limpa Rio, executado pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea).