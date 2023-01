O pão francês faz parte do café da manhã de milhões de brasileiros - pvproductions - Freepik - Creative Commons

O pão francês faz parte do café da manhã de milhões de brasileirospvproductions - Freepik - Creative Commons

Publicado 24/01/2023 21:08

Duque de Caxias - Nesta sexta-feira (27), às 8h, será inaugurado, em Duque de Caxias, o Programa “Café do Trabalhador”. A partir de segunda-feira, às 5h da manhã, no novo espaço, localizado na Avenida Plínio Casado, nº 11, será oferecida a primeira refeição aos cidadãos, no valor de R$ 0,50. No cardápio, café/e ou leite, pão com manteiga e uma fruta.

O Programa “Café do Trabalhador” é uma parceria do Governo do Estado do Rio de Janeiro com a Prefeitura de Duque de Caxias. Serão distribuídos 250 cafés da manhã diariamente aos moradores da cidade, através da iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH).