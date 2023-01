Conselho Tutelar Itinerante de Duque de Caxias - Divulgalção

Publicado 24/01/2023 17:33

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), através do Conselho Tutelar Itinerante de Duque de Caxias, vai atender a população, do dia 24 a 26 de janeiro, na Estrada do Amapá, nº 472, das 10h às 15h. O objetivo é levar informação e garantir o acesso aos direitos às crianças e adolescentes mais vulneráveis da cidade.

O veículo oferece atendimento do Conselho Tutelar, sempre dispondo da presença de um conselheiro no local. Também serão feitas isenções de Registro Civil, óbito, casamento, além de encaminhamentos para o Cadastro Único. De acordo com o secretário da pasta, Janyr Menezes, o Conselho Tutelar Itinerante percorre os quatro distritos da cidade e, desde a sua criação, em 21 de junho de 2021, já foram realizados mais de 21 mil atendimentos.

Os interessados em utilizar os serviços do Conselho Tutelar Itinerante deverão levar os seguintes documentos: cópia da certidão de nascimento dos menores de 18 anos, cartão de vacina das crianças e adolescentes, declaração escolar, comprovante de residência e identidade, além do CPF.