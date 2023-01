Obra de infraestrutura em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 24/01/2023 17:32

Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias é a cidade que mais vem recebendo obras de infraestrutura no estado. Iniciado em 2017, o programa de melhoria dos bairros já beneficiou milhares de moradores dos quatro distritos. Uma das regiões atendidas é Xerém, no quarto distrito. Entre as localidades beneficiadas com obras da prefeitura, o bairro Amapá está recebendo drenagem e pavimentação, melhorias realizadas pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil.



As obras estão favorecendo todas as ruas do bairro. Serão mais de 21 km de infraestrutura, que incluem também construção de calçada e meio-fio, além de iluminação. As melhorias atendem aos anseios da população e garantem mais qualidade de vida às famílias.

Outras importantes obras estão em andamento na cidade, realizadas em conjunto pelo governo municipal e estadual. Este mês, pela parceria com o DER/RJ – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, foi iniciado um programa de recuperação de mais de 160 km de vias asfaltadas. O recapeamento vai beneficiar vias dos quatro distritos, prolongando a vida útil dos pavimentos.

