Hospital de Saracuruna celebra um ano de municipalização com recordes de atendimentos - Divulgação

Publicado 24/01/2023 21:31

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias completou um ano na administração do Hospital Adão Pereira Nunes, unidade de referência em atendimentos a politraumatizados graves, vindos de todo o estado. Para marcar a data, a Secretaria Municipal de Saúde, junto com a direção e colaboradores do HMAPN realizaram um evento comemorativo no auditório da unidade.

Assim que assumiu a unidade, a Prefeitura de Duque de Caxias deu início a uma grande reforma. Hoje, a população pode contar com um novo Centro de Imagens, aparelhos de alta tecnologia, clínica cirúrgica com 24 leitos de ortopedia e 41 leitos de enfermaria, Clínica Médica com 44 leitos, um novo Centro Cirúrgico, Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Ambulatório. A Maternidade, que é referência em partos de alto risco, ganhou um novo alojamento conjunto, com 11 enfermarias e 41 leitos. Além da reforma do Centro Obstétrico, a Maternidade passou a oferecer também enfermaria canguru, sala de alta, sala exclusiva para exames obstétricos e outra para exames neonatais. Os serviços de reforma vão contemplar também outros espaços do hospital, incluindo a nova fachada, que será entregue em breve.

O prefeito Wilson Reis agradeceu a confiança e parceria do Governo do Estado, destacando também os resultados positivos conquistados com a municipalização.

“Assumimos o hospital na certeza de que tínhamos um grande desafio pela frente. De imediato, começamos uma grande reforma geral, incluindo toda a estrutura interna e externa do prédio, além da aquisição de novos equipamentos e ampliação dos serviços prestados. Agradeço ao pessoal da obra, aos funcionários e direção do HMAPN, que com trabalho e dedicação nos ajudam nessa missão”, declarou Wilson Reis.

Em números



A competência da gestão municipal também pode ser comprovada através dos números apresentados no período, com a realização de 139.058 atendimentos e 14.219 cirurgias. O novo Centro de Imagens da unidade superou a marca de 41 mil exames de Tomografia e mais de 11.800 Ressonâncias Magnéticas realizadas. Neste ano, o hospital passou a fazer também procedimento bariátrico, contemplando pacientes que estavam há tempos em fila de espera no SER-RJ.

“Em apenas um ano de municipalização, superamos todos os números de atendimentos, exames e cirurgias realizadas na unidade. Além disso, ao término da reforma, vamos ampliar o número de leitos de CTI, passando de 24 para 66, um aumento extremamente importante para uma unidade que é referência para todo o Estado”, informou Dr. Thiago Resende, diretor médico da unidade.



O Diretor-geral, Dr. Luca Freire, agradeceu, em nome da “família Adão Pereira Nunes”, o apoio e a confiança do prefeito Wilson Reis e do secretário, Dr. Daniel Puertas. Reforçou ainda a importância do HMAPN, não só para os moradores da Baixada Fluminense, mas para todo o Estado.

“Estamos entregando um novo hospital e isso tem um impacto positivo direto no atendimento à população. Hoje o HMAPN é responsável pelo atendimento de 49% da demanda da Baixada Fluminense. A Prefeitura mostrou que tem competência para administrar o hospital, reforçando a confiança empenhada pelo Governo do Estado”, destacou o Diretor-Geral.



O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) funciona 24 horas e está localizado na Rod. Washington Luiz, 109, BR-040, s/nº - Jardim Primavera - Duque de Caxias – RJ.