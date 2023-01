Jovens do Programa 'Primeira Chance' de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 24/01/2023 21:48 | Atualizado 24/01/2023 21:51

Duque de Caxias - Já estão abertas as inscrições para o Programa Municipal de Aprendizagem, o ‘Primeira Chance’. O projeto implantado pela Prefeitura de Duque de Caxias, desde 2021, tem o objetivo de contratar 167 jovens, de 18 a 20 anos de idade, moradores da cidade, para servir como instrumento de fomento ao primeiro emprego, erradicação da pobreza e valorização do trabalho.

De acordo com o edital, as inscrições começam nesta segunda-feira (23) e terminam no dia 1º de fevereiro. As inscrições para o processo seletivo serão realizadas via internet, através do endereço eletrônico www.fundec.rj.gov.br. Ainda segundo o documento, a inscrição é gratuita e aberta a qualquer interessado que atenda aos critérios estabelecidos.

Para participar do programa é preciso ter idade mínima de 18 anos e máxima de 20 anos, 11 meses e 29 dias na data de admissão, com exceção das pessoas com deficiência que não têm limite de idade, além de nunca ter trabalhado com anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), independente do período, e residir por, no mínimo, dois anos no município de Duque de Caxias.

O processo de seleção para o programa “Primeira Chance” será constituído de três etapas: inscrição, sorteio e análise documental. Havendo mais de uma inscrição pelo mesmo candidato, prevalecerá a de data/hora de requerimento mais recente. O jovem que for admitido receberá bolsa-auxílio para uma carga horária semanal de 30 horas, auxílio-transporte e alimentação.