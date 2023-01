III Colégio da Polícia Militar em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 24/01/2023 21:41

Duque de Caxias - O Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro publicou, nesta terça-feira (24), o edital para a realização do processo de seleção, classificação e matrícula de candidatos a 19 vagas para transferência externa, a fim de completar as vagas remanescentes para o 1º Ano do Ensino Médio do lll Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro – Duque de Caxias.

De acordo com o documento, o período de inscrições pela internet começa no dia 31 de janeiro e termina no dia 16 de fevereiro. Ainda de acordo com o Edital, o candidato deverá estar cursando, no mínimo, o 1º ano do Ensino Médio no ano letivo de 2023, ter completado 15 anos de idade até 31 de dezembro de 2022 ou ter menos de 17 anos de idade em 01 de janeiro de 2023.

A data prevista para a realização da prova escrita está marcada para o dia 26 de março e o edital completo e seus anexos estarão disponíveis no endereço eletrônico: http://sepm.rj.gov.br. Os interessados poderão obter mais informações referentes ao Processo de Seleção e Classificação através dos telefones (21) 2333-6006 e (21) 2333-6050 ou pelo e-mail seleção_drsp@pmerj.rj.gov.br.